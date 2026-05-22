По цене целого завода: в Подмосковье продают усадьбы с личными бассейнами и гольф-клубом

Аналитики зафиксировали появление на рынке недвижимости столичного региона ультрапремиальных усадеб стоимостью от 3 миллиардов рублей. Самые дорогие объекты укомплектованы персональными развлекательными зонами, спа-комплексами и вертолетными площадками. Об этом пишет REGIONS .

Роскошь на берегу реки за 3,4 миллиарда рублей

Лидером рейтинга элитной недвижимости стал масштабный особняк площадью 4 000 квадратных метров, расположенный в закрытом клубном поселке на Новорижском шоссе в 23 километрах от МКАД. Дом построен на возвышенности у реки Беляны, а площадь прилегающего земельного участка составляет 2 гектара.

Специалисты «Авито Недвижимости» отметили, что подземный уровень здания оборудован винной комнатой, гостиной для приемов и интерактивным тиром. Выше находятся парадная зона со столовой, кухня, рабочий кабинет, а также полноценный спа-блок с бассейном. Верхние уровни отведены под 9 изолированных спален. Жителям этого объекта доступна богатая инфраструктура поселка, включающая вертолетную площадку, гольф-клуб, теннисные корты, боулинг и детский центр.

Английская классика за 3,7 миллиарда рублей

Вторым примечательным объектом в подборке экспертов оказалась усадьба площадью 1 646 квадратных метров, выполненная в традиционном британском стиле недалеко от Москвы-реки.

Особняк делит общую охраняемую территорию еще с тремя аналогичными премиальными коттеджами. На закрытой площади также возведен отдельный административный блок, где базируется управляющая компания, размещены ключевые инженерные узлы и обустроена квартира для наемного персонала. Данный лот оценивается в 3,7 миллиарда рублей.

Французская резиденция за 3 миллиарда рублей

Замыкает список архитектурный ансамбль во французском стиле. Внутреннее пространство дома включает рабочий кабинет, а также многочисленные спальные зоны с индивидуальными гардеробными и санузлами.

Главной особенностью этого объекта стало наличие нестандартных функциональных зон: внутри спроектированы собственная фотостудия, творческая мастерская, библиотека и бильярдный зал. Придомовая территория полностью благоустроена, а ландшафтный дизайн строго соответствует классическим французским традициям. Стоимость недвижимости составляет 3 миллиарда рублей.