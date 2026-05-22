Популярная привычка спать подольше по выходным оказалась смертельно опасной: что не так с мозгом

Международная группа исследователей выявила точные временные рамки ночного отдыха, выход за пределы которых запускает преждевременное увядание организма. Нарушение этого баланса существенно увеличивает вероятность возникновения опасных патологий внутренних органов, цитирует Daily Mail.

Идеальный временной интервал для сохранения молодости

Продолжительность ночного отдыха, составляющая менее 6,4 часов или превышающая 7,8 часов, способна активизировать процессы биологического старения и провоцировать развитие опасных соматических нарушений. К такому выводу пришли специалисты в ходе масштабного научного проекта, результатами которого поделился представитель Колумбийского университета Цзюньхао Вэнь.

В рамках исследования эксперты изучили медицинские сведения порядка 500 000 добровольцев. Ученые детально сопоставили их повседневные привычки с функциональным состоянием внутренних систем. Выяснилось, что наиболее устойчивыми к возрастным деградациям оказались лица, чей сон регулярно укладывался в границы от 6,4 до 7,8 часов. Именно у этой группы испытуемых увядание клеток происходило медленнее всего.

Последствия недосыпа и чрезмерного отдыха

У людей, которые систематически спали меньше указанной нормы или, напротив, проводили в постели гораздо больше времени, биологические часы работали в ускоренном темпе. Дефицит сна ученые напрямую связали с формированием психоэмоциональных расстройств, включая депрессивные и тревожные состояния.

Помимо этого, некорректный режим отдыха коррелирует с возникновением стойкой гипертонии, сосудистых патологий и сахарного диабета 2 типа. Проблемы с графиком сна также нередко выявлялись у пациентов, страдающих от дисфункции пищеварительного тракта и легочных заболеваний.

Сон как индикатор внутренних деструктивных процессов

Цзюньхао Вэнь акцентировал внимание на том, что полноценный ночной покой служит фундаментом для стабильной жизнедеятельности человека. В фазе сна происходит перезагрузка иммунных механизмов, нормализуется метаболизм и активируются восстановительные алгоритмы, напрямую регулирующие общую продолжительность жизни.

При этом научные сотрудники сделали важную оговорку: плохой ночной отдых не обязательно выступает первопричиной тяжелых недугов. Зачастую регулярные сбои в структуре сна являются лишь самым первым латентным симптомом, сигнализирующим о том, что в скрытых системах организма уже начались деструктивные изменения.