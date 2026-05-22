Куда все уедут на 12 июня и сколько стоит аренда тайных мест отдыха: разбор мест

Московская область заняла место в тройке самых востребованных направлений для коротких путешествий на выходные 12–14 июня 2026 года. Эксперты зафиксировали резкий скачок спроса на аренду загородных домов и квартир в регионе. Об этом REGIONS сообщили аналитики «Авито Путешествия».

Взрывной интерес к подмосковной недвижимости

Московский регион закрепил за собой позицию в топ-3 наиболее популярных локаций для краткосрочной аренды на праздничные дни в июне. Согласно сведениям аналитической службы «Авито Путешествия», востребованность квартир на период с 12 по 14 июня 2026 года увеличилась на 22%, тогда как интерес к частным домам в пригороде подскочил сразу на 69%. Снять квартиру на эти даты в среднем обойдется в 6 100 рублей, а аренда коттеджа потребует около 26 400 рублей.

Квартирный вопрос для небольших компаний

Для мини-путешествий в начале лета россияне традиционно выбирают квартиры в мегаполисах. Среди ключевых регионов по числу бронирований лидируют Ленинградская, Нижегородская и Московская области, а также Краснодарский край и Татарстан.

Обычно такие туры длятся 2 ночи, а состав отдыхающих насчитывает 2–3 человека. Суточная аренда квартиры в среднем по стране оценивается в 8 200 рублей. При этом максимальные темпы роста популярности городских квартир зафиксированы в Сибири и на Поволжье: в Челябинской области показатели увеличились в 2,6 раза, в Новосибирской — в 2,5 раза, в Нижегородской — в 2,4 раза, а в Воронежской области интерес вырос на 67%.

Коттеджи для массового отдыха

Загородный сегмент демонстрирует более внушительные темпы роста, чем городское жилье. В перечень самых востребованных территорий для отдыха на природе вошли Подмосковье, Ленинградская область, Карелия, а также Челябинская область и Башкортостан.

Загородный объект обходится арендаторам в среднем в 16 600 рублей за сутки. Подобный формат привлекает большие группы из 7–8 гостей. Абсолютным лидером по динамике стала Новосибирская область, где востребованность домов возросла в 2,8 раза. В Ленинградской и Московской областях этот показатель увеличился на 73% и 69% соответственно.

Популярность микро-отпуска

Руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито Путешествий» Рауль Салахов отметил, что грядущие выходные наглядно отражают развитие культуры экспресс-поездок по России. По его словам, граждане все реже дожидаются полноценного отпуска и активно используют стандартные 2–3 нерабочих дня ради смены обстановки, знакомства с новыми локациями или встреч с родственниками. Руководитель подчеркнул, что одновременный подъем спроса на городские квартиры и загородные коттеджи представляет собой разные проявления одной общей тенденции — стремления путешествовать чаще, но на меньший срок.