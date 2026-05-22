Массовая депортация россиян из Таиланда застала многих врасплох: в чем дело

Вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян объяснил ужесточение миграционной политики в Таиланде и на Бали. Ограничения направлены исключительно против нелегальных работников, тогда как обычным путешественникам ничего не угрожает. Об этом в беседе с aif.ru сообщил вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян.

Защита внутреннего рынка и борьба с ростом цен

Жесткие меры властей Таиланда и Индонезии нацелены на борьбу с нарушителями визового законодательства и иностранцами, занимающимися незаконной трудовой деятельностью. Александр Мкртчян уточнил, что сокращение периода безвизового нахождения в Таиланде с 60 до 30 дней, а также ликвидация обособленных поселений иностранных граждан на Бали вызваны стремлением местных администраций обезопасить внутренний рынок труда. Кроме того, подобные шаги призваны остановить инфляцию, спровоцированную массовым наплывом долгосрочно проживающих фрилансеров.

Разница между отдыхающими и нелегальными кадрами

Корректировка правил никак не отразится на подавляющем большинстве путешественников, поскольку стандартный отпуск длится менее месяца. Трудности возникают у лиц, которые остаются в азиатских государствах на период от 2 до 6 месяцев и начинают тайно зарабатывать деньги. Занимая вакансии гидов, водителей или спортивных инструкторов, приезжие лишают дохода местных граждан, что и приводит к последующему принудительному выдворению из страны.

Юридический статус и гарантии для организованных групп

Специалист напомнил, что при ведении любой трудовой деятельности за рубежом человек автоматически теряет статус классического туриста. Легальная занятость требует оформления специального разрешения, лицензии и обязательных налоговых отчислений, что является стандартной мировой практикой.

При этом Александр Мкртчян призвал стандартных курортников не поддаваться панике, так как Таиланд и Бали остаются полностью открытыми для отдыха. По его словам, за все время действия новых правил не зафиксировано ни одного случая депортации человека, приехавшего по линии туроператора.