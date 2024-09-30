Студент из Африки удивлен, что россияне никогда не улыбаются

Студент Южного федерального университета из Демократической Республики Конго Шадрака Мусаса Маньонга рассказал, что его больше всего удивило во время знакомства с Россией, сообщила rostovgazeta.ru.

Шадрак Мусаса Маньонга сразу обратил внимание, что россияне редко улыбаются. Они ходят со строгим выражением лица, порою даже хмурым. Жители Демократической Республики Конго обязательно улыбнутся в ответ, если встретятся взглядом с мимо проходящим посторонним человеком. Он жил в городе Лубумбаши, численность населения в котором превышает 2 млн человек.

«Это тяжело. Кто вас обидел?» — сокрушается иностранец.

Студент уже два года живет в Ростове-на-Дону. Он признался, что до сих не может привыкнуть к местному общественному транспорту. В родном городе он тратил около 30 минут, чтобы добраться в самый отдаленный район. В Ростове такой же километраж приходится преодолевать примерно за час. Студент считает, что работу общественного транспорта необходимо усовершенствовать.

Ранее сообщалось, что студент, который восхитил Путина прической, приехал в Россию из Кот д’Ивуара.