Студент, который восхитил Путина прической, оказался из Кот д’Ивуара

Во время беседы с делегатами Всемирного фестиваля молодежи в Сочи президент РФ Владимир Путин заприметил прическу студента. Он публично заявил о своем восторге от шевелюры участника мероприятия. В KP.RU выяснили личность молодого человека.

Студент с короткими темными дредами — Диоба Куадио Аджумани Жозуэ (или просто Джошуа). Обучается в Томском государственном университете на факультете международных отношений. В Сети полагали, что молодой человек из Нигерии, но все оказалось куда экзотичнее: родина студента Кот-д’Ивуар, что находится в Западной Африке возле Либерии, Ганы и Гвинеи. Сам Джошуа пообщался с журналистами и признался, что был рад вниманию со стороны столь высокопоставленного лица.

«За пять минут до прихода Путина я позвонил своему отцу в Кот-д’Ивуар, поделился радостью: сейчас у нас будет сам Владимир Владимирович. Отец сначала не поверил, думал, я шучу, а потом попросил: «Передай ему, что я его люблю, передай привет», — рассказал КП Джошуа.

По словам студента, в его стране уважают Россию, которая активно сотрудничает с континентом в целом. Джошуа признался, что встреча с Владимиром Путиным и его комплимент мотивируют его двигаться к своей цели, а именно: к посту министра иностранных дел. Студент бы хотел участвовать в улучшении сотрудничества стран Африки с РФ в обозримом будущем.

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