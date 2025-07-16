Студент из провинции рассказал об опыте работы на ядерном реакторе

Студент Томского политехнического университета из Кузбасса Захар Воронцов рассказал о навыках работы на исследовательском реакторе, установленном в учебном заведении, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Захар рассказал, что проходит обучение по магистерской программе специальности «Ядерные физика и технологии». Он принял предложение преподавателей и решил освоить исследовательский реактор университета. Для получения разрешения для работы на должности дежурного механика смены прошел курсы, которые длились полгода. После наступил месяц стажировки.

Молодой человек из кузбасского поселка рассказал, что после обучения контролирует технологические параметры реактора, при необходимости ремонтирует элементы оборудования, в том числе насосные агрегаты, запорные задвижки и системы вентиляции. В обязанности Захара входит обеспечение бесперебойной работы реактора. Он уверен, что приобретенные практические навыки помогут ему в дальнейшем трудоустройстве. По информации издания, многие выпускники университета строят карьеру на предприятии «Росатом».

«За годы обучения благодаря сотрудничеству ТПУ с Госкорпорацией „Росатом“ я побывал на Калининской, Ленинградской и Ростовской АЭС. Своими глазами увидел масштаб отрасли, оценил сложность технологических процессов. Впереди еще один год обучения в магистратуре, после выпуска планирую строить свою карьеру именно в атомной энергетике, на Ленинградской АЭС», — делится планами Захар Воронцов.

Ранее сообщалось, что университет округа Коломна получил свыше 4 тыс. заявлений от будущих студентов.