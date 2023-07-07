Студенты ДВФУ оказывают поддержку семьям военнослужащих и жителям новых регионов

Полномочный представитель президента РФ Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко в рамках рабочего визита в Приморье посетили студентов ДВФУ, сообщает vostokmedia.com .

В ДВФУ организовали ряд волонтерских движений, которые активно помогают военнослужащим из зоны СВО. Ребята поддерживают жен и детей защитников Родины различными способами: приглашают малышей на утренники, оказывают психологическую помощь супругам, доставляют гуманитарные грузы. На базе университета был создан корпус «Помогаем СВОим». Юрий Трутнев высоко оценил помощь студентов.

«Эту работу, ребята, надо продолжать. Спасибо вам большое за то, что вы делаете», - отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что в Приморье с особым вниманием относятся к жителям новых регионов. Люди должны прочувствовать единство и поддержку, считает политик.