Студенты ВятГУ рассказали о преимуществах новой программы обучения

Студентам ВятГУ предлагают самостоятельно выбирать профильные предметы обучения, которые на первый взгляд могут быть совершенно несопоставимыми. Ребята рассказали, в чем преимущество подобного подхода, сообщил Newsler.ru.

Еще одна опция, доступная студентам, — это замена выбранных дисциплин на другие. Студент Ярослав Дорошкевич рассказал, что в первом семестре первого курса выбрал одни предметы. Однако вскоре понял, что хочет стать учителем русского языка и литературы. Возможность поменять образовательные траектории оценивает положительно. Важно заниматься тем, что приносит удовольствие. Не стоит ограничивать свои способности, случайно сделав неправильный выбор.

Студент Ефим Шевнин выбрал два профиля — информатику и математику, которые, действительно, взаимосвязаны. Студентка Елена Бузмакова решила досконально изучить математику и обществознание. На первый взгляд эти дисциплины не связаны друг с другом.

«Междисциплинарность, возможность посмотреть на явления на стыке межпредметных отношений очень ценны и актуальны. Я увлекаюсь аналитикой, математической статистикой – это применимо в обществознании. И все это можно использовать в школе», — рассказала Newsler.ru Елена.

Беседу со студентами корреспондент провел в преддверии Дня учителя. Новая система была введена недавно. Нововведение привлекло внимание многих абитуриентов, которые в итоге выбрали именно ВятГУ.

Ранее юрист Капштык рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что родители не имеют право дарить учителям.