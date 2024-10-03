Что нельзя дарить на День учителя 5 октября: юрист предупредил родителей

В России 5 октября отмечается День учителя, в который принято поздравлять педагогов и дарить подарки. Но не все знают, что на законодательном уровне есть определенные нюансы и даже запреты, касающиеся стоимости подарков учителям. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Он подчеркнул, что одна из главных особенностей — это стоимость подарка. Она не должна превышать 3 тысячи рублей.

«Даже если это решение родительского комитета или просто родители собрались сами дарить подарок, все же нужно учитывать стоимость. Это регулируется гражданским кодексом, 575-й статьей о запрещении дарения. Здесь указывается, что работником образовательных организаций не допускается дарение за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысячи рублей», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, если родитель хочет подарить персональный подарок, его стоимость также должна быть в указанных рамках.

«Это может быть расценено как коррупционная составляющая, якобы за хорошую оценку или закрытие глаз на какие-то недочеты ребенка. Но важно отметить, что взятка — это фактически договоренность сторон. То есть учитель может сказать, что ему подарить — это договоренность, а если подарок непосредственно от родителей, по их инициативе, даже если бытовая техника, например, то это их личное дело. Но лучше, конечно, дарить в рамках закона», — добавил Капштык.

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