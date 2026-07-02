Британские депутаты потребовали запретить мультфильм «Маша и Медведь»

Британские парламентарии развернули кампанию против популярного детского мультсериала «Маша и Медведь». Группа из 50 депутатов Палаты общин потребовала от властей запретить показ анимационного шоу, увидев в нем «приятную форму российской пропаганды», пишет РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Депутаты Палаты общин, возглавляемая членом партии либерал-демократов Томом Гордоном, обратилась к министрам с требованием рассмотреть вопрос о запрете мультсериала «Маша и Медведь». По их мнению, популярное шоу, права на которое недавно приобрела американская студия, продвигает российские политические нарративы.

В качестве доказательств парламентарии указали на конкретные эпизоды. В одном из них Маша появляется в фуражке танкиста и форме советской эпохи, в другом — в головном уборе, напоминающем фуражку советского пограничника, которую депутаты связали с НКВД. Политики утверждают, что мультфильм таким образом нормализует советскую военную символику. Кроме того, они сослались на позицию украинских властей, которые ранее называли «Машу и Медведя» инструментом российской «мягкой силы».

Однако создатели мультфильма категорически отвергают эти обвинения. Пресс-секретарь студии Animaccord Мелани Бонвичино заявила изданию Guardian, что компания является частным бизнесом, никогда не получала государственного финансирования и не имеет отношения к пропаганде.

«Мой клиент категорически отвергает ложное и дискредитирующее предположение», — подчеркнула она.

Стоит напомнить, что «Маша и Медведь» — один из самых успешных анимационных проектов в мире. Сериал переведен более чем на 40 языков, транслируется ведущими медиакомпаниями по всему миру, а в апреле 2020 года вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов планеты.