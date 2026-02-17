Стук, скрип и рыскание: эксперт объяснил, когда пора ехать в сервис, а когда можно подождать ТО

Автоэксперт Андрей Венгерский объяснил REGIONS, как вовремя распознать неполадки в автомобиле по первым сигналам — звукам и изменениям в поведении машины.

По словам эксперта, следить за состоянием авто нужно круглый год, а не только при смене сезонов. Самый удобный момент для первичной проверки — начало движения на небольшой скорости, особенно при проезде через неровности вроде лежачих полицейских.

«Как только вы услышали то, чего раньше никогда не было, на этом стоит сфокусироваться. Такие звуки чаще всего означают, что неисправность находится в начальной стадии. И чем раньше вы ее заметите, тем дешевле вам обойдется ремонт», — добавил эксперт.

Эксперт Венгерский советует прислушиваться к появлению новых стуков в подвеске, скрипов или щелчков, а также обращать внимание на звуки при полностью вывернутом руле. Однако не каждый шум должен вызывать панику: если стук возникает лишь иногда и не становится интенсивнее, можно просто запомнить его и при очередном плановом техосмотре попросить механика уделить подвеске особое внимание.

«При аккуратной езде и своевременном обслуживании с тормозами в конце зимы ничего критического происходить не должно, основной удар на себя берет именно подвеска», — отметил Венгерский.

Но есть симптомы, которые требуют немедленного визита в сервис, считает специалист. Среди них — постоянный стук в подвеске, который не пропадает, а со временем только усиливается. Также тревожным знаком являются любые изменения в управляемости: вибрации на руле, ощущение, что машину начинает уводить в сторону, ухудшение реакции на повороты. В таких случаях затягивать с диагностикой опасно.

«Чем раньше водитель заметит нетипичные стуки и скрипы и зафиксирует их для последующей проверки на СТО, тем меньше шансов, что скрытая проблема превратится в дорогостоящий ремонт», — заключил автоэксперт.

