Стул Шарко, виброщетка и айфон: как столетний метод лечения вибрацией превратился в современный лайфхак

В социальных сетях набирает обороты необычный совет: заложенный нос предлагают «пробивать» с помощью вибрации — для этого рекомендуют прикладывать к переносице работающий мобильный телефон, электрическую зубную щетку или вибратор. Врач-отоларинголог Седа Савелова предупредила о последствиях, сообщил REGIONS.

Методика, хоть и подается как свежее открытие блогеров, на самом деле имеет вековую историю. Однако врачи категоричны: такой способ способен усугубить ситуацию, особенно если у человека уже имеется воспаление пазух — синусит или гайморит.

Идея вибротерапии действительно не нова. Еще в позапрошлом столетии неврологи всерьез увлекались лечением вибрацией. Сам Жан-Мартен Шарко — легендарный французский психиатр — сконструировал специальное кресло, которое сотрясало пациента подобно едущей по брусчатке карете.

Тогда метод признали неэффективным и от него отказались. Сегодня он переживает второе рождение, но уже в формате домашних экспериментов. Современная медицина относится к таким опытам крайне скептически: вместо облегчения вибрация способна разогнать воспалительный процесс и спровоцировать осложнения.

«Может, кому-то и станет легче, но это, скорее, эффект плацебо. А вот навредить себе можно запросто», — предупредила врач-отоларинголог Седа Савелова.

