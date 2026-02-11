Коронавирус отдыхает: опасный вирус, унесший тысячи жизней, вернулся в Самару

В Самарской области эпидемиологическая ситуация осложняется циркуляцией нескольких респираторных вирусов, среди которых особое внимание привлекает выявление штамма вируса свиного гриппа A (H1N1). Именно этот возбудитель, получивший в 2009 году неофициальное название «мексиканский», стал причиной масштабной пандемии почти два десятилетия назад. Об этом пишет ЮФ.

Медики отмечают, что клиническая картина при заражении этим штаммом может иметь свою специфику. Отличительной чертой часто становится раннее появление кашля, который опережает резкий подъем температуры. Лихорадочное состояние развивается стремительно, в первые сутки болезни, а показатели термометра могут достигать 39 градусов и держаться до четырех дней.

Параллельно в регионе лабораторно подтверждаются случаи гриппа, вызванные другим опасным штаммом — A (H3N2), известным как «гонконгский». Его течение характеризуется еще более высокой температурой (до 39-40 градусов), сильным ознобом, болезненными ощущениями в глазах и изматывающим сухим кашлем, присоединяющимся на 2-3 день.

На этом фоне общая заболеваемость ОРВИ в Самарской области демонстрирует рост. За последнюю неделю диагноз поставлен более чем 10,5 тысячам человек, что превышает показатели предыдущего периода. Наибольший прирост отмечен среди взрослого населения старше 15 лет. Помимо вирусов гриппа, лабораторные исследования выявляют широкий спектр других возбудителей: парагрипп, аденовирусы, РС-вирус и риновирусы, формируя комплексную респираторную нагрузку на организм. Ситуация с коронавирусной инфекцией в настоящее время оценивается как стабильная.

