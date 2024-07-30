Су-шеф Галков назвал оптимальный срок хранения замороженных ягод

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медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Су-шеф сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice Ярослав Галков перечислил преимущества и недостатки заморозки ягод, сообщает inkazan.ru. Эксперт рекомендует не хранить ягоды в морозилке больше девяти месяцев.

Главное преимущество заморозки — сохранение большого количества витаминов. Термическая обработка забирает примерно 70% полезных веществ. Некоторые ягоды даже улучшают свои свойства. Например, черная смородина становится еще полезнее, чем до заморозки. Зимой также можно приобрести консервированные ягоды или фрукты, но не стоит забывать о добавлении в такую продукцию консервантов.

К преимуществам эксперт также отнес:

  • длительный срок хранения: ягоды хранятся около года;
  • удобство использования: ягоды достаточно вытащить из морозилки и можно сразу использовать как ингредиенты для блюд;
  • экономия бюджета: в зимний период стоимость ягод увеличивается в цене;
  • разнообразие меню: замороженные ягоды позволяют расширить перечень приготовляемых блюд.
медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Эксперт также перечислил негативные стороны заморозки ягод:

  • потеря внешнего вида: особенно если ягоды неоднократно замораживали и размораживали;
  • временные затраты на подготовку ягод: плоды проверяют на целостность, моют, высушивают и только потом убирают в морозилку;
  • впитывание неприятных запахов: как и другие продукты, замороженные ягоды могут впитать неприятный аромат.

Неправильный алгоритм действий приведет к тому, что ягоды станут невкусными. Эксперт Ярослав Галков советует не хранить замороженные плоды больше года, несмотря на общие рекомендации. Оптимальное время — от шести до девяти месяцев.

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