Су-шеф Пелевин поделился эксклюзивным рецептом блинов

Су-шеф рекомендует корректировать норму соли и сахара самостоятельно. Если блины будут подаваться на стол со сладкими начинками, то в тесто кладут больше сахара, если начинку выбирают несладкой, то и сахара в тесто добавляем меньше.

Эксперт делится секретными рекомендациями. Муку лучше просеивать. Ее добавляют через сито в смешанные жидкие ингредиенты.

«Во-первых, это позволит еще раз профильтровать муку и удалить „инородные“ предметы. Во-вторых, это даст пышность муке, ведь она может долго лежать в мешке и быть спрессованной», — советует Пелевин.

В тесто можно добавлять необычные ингредиенты:

листья шпината или базилика (блины будут вкусными и необычного цвета). Листья просто измельчают в блендере и смешивают с другими ингредиентами.

газированную минеральную воду. Тогда готовые блины получаются ажурными.

За основу повар рекомендует взять традиционный рецепт блинов:

«1 литр молока, чем жирнее, тем лучше; яйцо куриное среднего размера — 5 штук; 250 грамм муки высшего сорта; масло растительное — 30-40 грамм; соль сахар по вкусу».

Пожарить блины быстрее получится на хорошей сковороде. Лучше выбрать ту, у которое толстое антипригарное дно. Эксперт рекомендует использовать сливочное масло. Много добавлять не стоит. Достаточно тонкого слоя для смазывания.

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