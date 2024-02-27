Самое высокое в России чучело Масленицы сожгут в Подмосковье в ходе Арт-Масленицы. Мероприятие пройдет на территории музея-заповедника «Горки Ленинские», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Как отметили в ведомстве, для создания чучела потребовало 60 метров досок, 500 метров бруса, а также 80 метров ткани.

В программе праздника — выступления лучших фолк-исполнителей, ярмарка, блинный рынок, конкурсы и соревнования. К примеру, посетители смогут попробовать свои силы в перетягивании каната, стрельбе из лука, кулинарных поединках.

Кроме того, пройдут выступления реконструкторов, хороводы, музейные и этнографические программы, тематические экскурсии.

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