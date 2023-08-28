Суд ДНР заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному лишению свободы за обстрел Донецка

Верховный суд ДНР в заочной форме вынес приговор полковнику Дмитрию Храпачу за обстрел Киевского района Донецка из РСЗО в связи с личной неприязнью по отношению к жителям столицы ДНР, которые поддерживают РФ, пишет агентство ТАСС. Срок наказания – пожизненное заключение.

«С учетом позиции гособвинителя суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима», - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России

В ходе расследования другого дела сотрудники военной прокуратуры установили факт обстрела мирного района Донецка полковником ВСУ Дмитрием Храпачом. Он занимал позиции в Константиновке в декабре 2022 года. Военный обстрелял Киевский район из РСЗО. Больше всего задело здание гостиницы «Виктория». Находящиеся в помещениях мирные жители не пострадали, но погиб сотрудник военных следственных органов. Здание гостиничного комплекса получило серьезные разрушения.

Установлено, что Дмитрий Храпач имеет неприязнь ко всем жителям Донбасса, которые не хотят жить в составе Украины. С целью устрашения граждан и уничтожения гражданской инфраструктуры в ночное время суток полковник обстрелял район.

Суд приговорил к пожизненному заключению. Судья учитывал, что полковник преследовал цель убийства мирного населения из-за идеологических взглядов и был заинтересован в разрушении города.