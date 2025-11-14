Суд из-за кремов: спор о дизайне упаковки между компаниями из Балашихи и Тулы дошел до требований уничтожить продукцию

Компания из Балашихи обратилась с иском к тульскому производителю, о чем свидетельствуют материалы, размещенные в электронной картотеке судебного органа, сообщил REGIONS.

По мнению истца, дизайн упаковки и наименования косметических средств тульского производителя (кремов и лосьонов) имеют настолько значительное сходство с их собственной продукцией, что могут вводить потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров. В рамках исковых требований компания из Балашихи настаивает на полном прекращении использования спорных обозначений, изъятии из торгового оборота и последующем уничтожении всей продукции, имеющей признаки смешения с их товарами.

По данным издания, дополнительно истец заявил требование о взыскании с тульского производителя денежной компенсации в размере 1 млн руб. за нарушение исключительных прав. Судебный процесс уже дважды откладывался по различным обстоятельствам. Очередное заседание по данному делу запланировано на 3 декабря 2025 года.

