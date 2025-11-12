Московское областное УФАС России пресекло недобросовестную конкуренцию﻿

Управление признало действия хозяйствующего субъекта нарушающими требования Закона о защите конкуренции.

Решение послужило основанием для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.33 КоАП.

В силу части 1 статьи 14.33 КоАП недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.