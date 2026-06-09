«Суд избирательно подошел к доказательствам»: гособвинение потребовало отменить оправдательный приговор экс-следователю

Во вторник, 9 июня, в Пермском краевом суде рассмотрели апелляционное представление прокуратуры и жалобу потерпевшей стороны по делу бывшего следователя из Чайковского Александра Чакина. Гособвинение не согласилось с оправдательным приговором, который ранее вынес судья Чайковского городского суда Николай Лагно в отношении экс-сотрудника Следкома, сообщил properm.ru.

«Суд сегодня направил дело в отношении Чакина на новое рассмотрение в другом составе в той же инстанции», — сообщил properm.ru.

Как передает из зала суда журналист Properm.ru, на заседание пришла потерпевшая Евгения Шарнина. Вторая пострадавшая — Наталья Юркова, которую допросили на прошлом заседании, сегодня участвовала по видеосвязи из Чайковского. Обе женщины подтвердили, что полностью поддерживают доводы прокуратуры о виновности Чакина.

По информации издания, в прениях прокурор заявил, что просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. По его словам, суд первой инстанции отнесся к доказательствам избирательно, что привело к неправосудному решению. Оправдание экс-следователя, считает обвинение, построено лишь на его собственных заявлениях о невиновности, тогда как остальные улики проигнорировали. При этом есть данные, что Чакин действовал в сговоре со своим руководителем Павлом Чепкасовым при подделке протоколов по уголовным делам. Все свидетели, включая потерпевших, в суде первой инстанции указывали на вину Чакина.

По данным издания, в материалах дела содержатся сведения о применении насилия к потерпевшим. Чакин это проигнорировал и необоснованно отказал в возбуждении уголовных дел. Прокурор Бусов также назвал несостоятельным довод о том, что Чакин не мог возбудить дело по статье о Насильственных действиях сексуального характера» в отношении обвиняемого из-за его несовершеннолетия. Позже этот же фигурант, когда дело передали в суд, заключил контракт с Министерством обороны и уехал в зону СВО.

В представлении прокуратуры, по данным издания, подчеркивается: все потерпевшие последовательно заявляли, что Чакин их обманывал и уничтожал протоколы допросов. Суд по другим делам, которые расследовал Чакин, впоследствии сам устранял допущенные им нарушения и не признавал его доказательства достоверными.

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