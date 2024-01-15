Суд обязал администрацию Любинской ЦРБ провести ремонт

На заседании Любинского районного суда было решено, что администрация медицинского учреждения Любинской ЦРБ обязана выполнить ремонтные работы в акушерском, терапевтическом и родительном отделениях, а также рентгенодиагностических кабинетах стационара, сообщает gorod55.ru .

Иск подавал Роспотребнадзор. Он был адресован не только администрации ЦРБ, но и Минздраву Омской области. Сначала была проведена проверка, которая доказала нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

На основании этого суд вынес приговор. Необходимо заменить краны, наладить горячее снабжение (основное и резервное), провести реконструкцию стен и потолков.

Общественная организация «Гражданский патруль» намерена более детально разобраться с ситуацией. В здании Любинской ЦРБ есть и другие отделения, состояние которых можно считать критическим. Это доказано соответствующими проверками. Есть документальное подтверждение. В рамках данного дела 24 января будет подан очередной иск.

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