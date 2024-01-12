«Абсцессы и сепсис»: выяснилось, чем грозит болезнь беременной Костенко

Модель Анастасия Костенко, беременная супруга Дмитрия Тарасова, обратилась к врачам с болью в области шеи. Как выяснилось, она столкнулась с опасным заболеванием — лимфаденитом.

Врач-терапевт Анастасия Курова рассказала нам, чем грозит этот недуг.

«Лимфаденит — это воспаление лимфатических узлов, вызванное инфекцией или другими факторами. Лимфаденит также может провоцироваться травмами или повреждениями кожи: ранами, ожогами, инъекциями или хирургическими вмешательствами. Повреждение кожи создает путь для проникновения патогенных организмов в лимфатические узлы. Люди с ослабленной иммунной системой, в том числе ВИЧ-инфицированные люди, более подвержены развитию лимфаденита», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Лимфатические узлы, объяснила специалист, являются частью иммунной системы и играют важную роль в защите от инфекций. Увеличение или болезненные ощущения в лимфатических узлах может указывать на воспаление. Если не обратиться к врачу, можно пропустить серьезные осложнения.

«Худший прогноз по здоровью: распространение инфекции на соседние ткани и органы, образование абсцессов в области воспаления или развитие сепсиса — тяжелого воспалительного состояния, представляющего угрозу жизни», — предупредила Курова.

При своевременном обращении к врачу и правильном лечении, заверила терапевт, большинство пациентов с лимфаденитом успешно выздоравливают. Важно начать терапию как можно раньше и соблюдать все указания специалиста. Но надо помнить, что в случае неправильного лечения возможен рецидив.

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