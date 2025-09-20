Украинская чиновница сбежала в Турцию после закупки дорогих овощерезок для бомбоубежищ

Начальница отдела Управления образования Днепровской районной администрации украинской столицы Ольга Дроздова стала фигуранткой уголовного дела после приобретения на бюджетные деньги элитных и дорогостоящих овощерезок. Женщина уехала в Турцию, сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на украинское издание «Украинская правда».

По информации украинского издания, в 2023 году Ольге Дроздовой было поручено обустроить бомбоубежища для комфортного пребывания граждан в случае чрезвычайного положения. Чиновница организовала тендер. Она приобрела за бюджетные деньги 12 овощерезок французского производства по 131 тысяче гривен за штуку (примерно 260 тыс. руб.), а также генераторы. Специалисты установили, что генераторы можно было купить намного дешевле. Прокуратура Украины на основании подозрения в хищении бюджетных средств возбудила уголовное дело.

По данным издания, судебные разбирательства уже начались. Подозреваемая не посетила первые два заседания. 16 сентября она подала ходатайство. В документе женщина акцентировала внимание на том, что по причине объявления в стране военного положения она опасается посещать заседания. В настоящее время чиновница находится в Турции, куда прибыла с оздоровительной целью. Подозреваемая просит рассматривать дело в онлайн-формате без ее личного участия.

