Суд обязал вернуть в Россию картину XVI века «Мастерская», снятую с торгов на Sotheby’s

Российский суд удовлетворил иск, поданный владельцем картины XVI века «Мастерская» художника Херри мет де Блеса. По решению суда картину, снятую с торгов на Sotheby's, обязали вернуть в Россию, сообщило РИА Новости.

Владелец картины не предоставил комментарии агентству. В распоряжении РИА Новости оказались документы, позволяющие изучить ситуацию. Так, в 2020 году собственник картины передал ее агенту для продажи. В случае отсутствия достойных предложений агент должен был вернуть картину ее владельцу в 2021 году.

Аукционный дом Sotheby's предложил выгодные условия. Картину выставили. По требованию граждан Швейцарии полотно сняли. Они заявили, что картина была украдена. Агент отказался возвращать картину ее владельцу.

Собственник обратился в Хамовнический суд Москвы с требованием вернуть ему картину. В суд поступил встречный иск от агента. Он утверждал, что аукционный дом не вернул ему полотно, поэтому он не может выполнить обязательством перед клиентом. Суд потребовал официального подтверждения, что картина была украдена. Однако в международных базах подобной информации нет. В итоге суд занял сторону истца.

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