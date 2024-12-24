Путин вручит гендиректору Эрмитажа Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Во вторник, 24 декабря, в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин вручит орден «За заслуги перед Отечеством» I степени генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, как сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В этом месяце Михаил Пиотровский отметил свой 80-летний юбилей и получил награду «за значительный вклад в развитие культуры и искусства в стране, а также за многолетнюю и успешную деятельность».

Указ о награждении был подписан Путиным за день до юбилея. Таким образом, Пиотровский стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», имея на руках награды II, III и IV степеней (в 2019, 2009 и 2004 годах).

Михаил Пиотровский родился в Ереване. Его отец Борис Борисович Пиотровский был известным археологом, который руководил раскопками древней урартской крепости Тейшебаини недалеко от столицы Армении. В период с 1964 по 1990 год он занимал должность директора Государственного Эрмитажа.

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