Суд оштрафовал мужчину, который направил пистолет на французского бульдога

В пресс-службе регионального ГУ МВД проинформировали, что суд назначил мужчине, который пнул собаку и направил на нее пистолет, штраф в размере 1 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Инцидент произошел в вечернее время в Кемерове. Женщина выгуливала французского бульдога. Прохожий пнул ее собаку, а затем направил в сторону животного пистолет. Жительница города сразу пошла в полицию. Обидчика оперативно задержали.

Ранее судимый житель Юрги рассказал свою версию происшедшего. Он шел вечером по улице. Не заметив собаку, споткнулся и упал. Поднявшись, решил выстрелить в воздух. Мужчина боялся, что собака накинется на него, поэтому он хотел напугать ее.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он носил с собой шумовой пистолет, который не требует выдачи разрешения. Суд стал на сторону хозяйки собаки породы, которая не внесена в список агрессивных. Женщина имела право отпускать пса без привязи.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели на жителя Клина, который привязал собаку к машине и протащил ее по дороге.