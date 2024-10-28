Уголовное дело завели на жителя Клина, который привязал собаку к машине и протащил ее по дороге. Ход расследования находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в воскресенье в деревне Пустые Меленки. Местный житель привязал животное к своему автомобилю и на высокой скорости протащил его по дороге. Очевидцы пытались остановить мужчину, однако он не реагировал на замечания.

На злоумышленника завели дело о жестоком обращении с животным, совершенном с публичной демонстрацией. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию мужчины.