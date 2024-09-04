Суд постановил журналистке Соловьенко извиниться перед бизнесменом Грицишиным

Первомайский районный суд вынес решение, согласно которому журналистка Мария Соловьенко обязана выложить на своих страницах в социальных сетях, в частности, в ВК и Telegram, опровержение заявлений относительно задолженности приморского предпринимателя Николая Грицишина, сообщил vostokmedia.com.

Конфликт между журналисткой и бизнесменом начался в прошлом году накануне выборов. Мария Соловьенко записала эмоциональное видео, в котором назвала бизнесмена «уркой» и «уголовником», а также обвинила в задолженности перед староверами. Журналистка утверждала, что Грицишина разыскивают судебные приставы.

Суд рассмотрел внимательно дело. Относительно первой части претензий (эмоциональные обвинения и применения нелитературных слов) суд решил, что у Соловьенко из-за ее публичности более высокий предел допустимого уровня критики. Информацию о задолженности проверили. Она частично подтвердилась, но бизнесмен постепенно погашает ее.

Кроме публичных опровержений, журналистка обязана оплатить 75 тыс. руб. в качестве покрытия расходов по оплате судебных экспертиз. Также Соловьенко предстоит выплатить моральную компенсацию приморскому предпринимателю в размере 5 тыс. руб. Решение суда на данный момент может быть обжаловано.

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