Суд приговорил к лишению свободы двух агентов спецслужб Украины

Суд приговорил к 19 и 25 годам заключения гражданина Украины и гражданина РФ, которые под руководством украинских спецслужб шпионили на российской территории и готовились совершить теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве проинформировали, что граждане были задержаны в августе 2023 года. Сотрудники выяснили, что гражданин Украины 1995 года рождения и гражданин РФ 1977 года рождения вели незаконную деятельность, выполняя указания украинских спецслужб. Под кураторством ГУР МО Украины гражданин страны прошел спецподготовку на территории Харьковской области. Выполняя задание, он отправился в Воронеж. В городе злоумышленник собирал данные о военных объектах и военнослужащих аэродрома «Балтимор». Информацию передавал на Украину через мессенджеры.

По информации ведомства, гражданин РФ связался с украинскими спецслужбами через мессенджер и изъявил желание выполнять их поручения. На территории Смоленской области находился тайник, координаты которого были переданы агенту. Он доставил в Воронеж более 10 кг взрывчатки, огнестрельное оружие, электродетонаторы, боеприпасы. Сотрудники правоохранительных органов своевременно провели задержание, не позволив агентам Украины выполнить преступный план.

«С использованием полученных предметов последний изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить в подъезде жилого дома с целью убийства высокопоставленного военнослужащего ВС РФ. При движении к месту совершения теракта он был задержан сотрудниками ФСБ России», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что суд назначил гражданам также выплатить штраф в размере 1 млн руб. и 900 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Нижегородской области террористов, курируемых из Польши.