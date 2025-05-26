ФСБ задержала в Нижегородской области террористов, курируемых из Польши

Правоохранители задержали участников ячейки запрещенной в РФ террористической организации (МТО), которая ведет свою деятельность на территории разных стран, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Задержание проходило в Нижегородской области.

По информации ведомства, были задержаны семь граждан одного из государств Центрально-Азиатского региона. Они выполняли задания под руководством эмиссара из Польши. Предполагается, что задержанные находили на территории региона трудовых мигрантов и мусульман. Среди них распространяли террористическую идеологию. Людей мотивировали принимать участие в захвате власти с целью создания так называемого всемирного халифата. Для них проводили конспиративные собрания. Некоторые участники мероприятия были завербованы кураторами.

«Следственным подразделением УФСБ России по Нижегородской области в отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела, ее рядовые участники задержаны в административном порядке и будут выдворены в страну исхода», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве рассказали, что по местам проживания задержанных были проведены обыски. Специалисты обнаружили электронные носители информации, при помощи которых злоумышленники поддерживали связь друг с другом. Кроме того, были обнаружены материалы с пропагандистскими лозунгами и средства связи.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников в России.