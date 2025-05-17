Суд принял меры: обвиняемая в терроризме студентка пыталась сбежать в Грузию

Останкинский суд Москвы принял решение о переводе в СИЗО обвиняемую в участии в террористической организации студентку второго курса ФГАУ ВО «Государственный университет просвещения», сообщило РИА Новости.

По данным агентства, поводом стало нарушение правил домашнего ареста. Студентка пыталась выехать в Грузию и скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Сотрудники ДПС установили номер автомобиля, в котором находилась гражданка, и остановили его.

По информации издания, в связи с нарушением следствие обратилась с просьбой отменить ранее принятую меру пресечения. Суд удовлетворил прошение и назначил нахождение в СИЗО. Из материалов дела известно, что девушка участвовала в деятельности организации, которая на территории РФ на основании принятого законодательства признана террористической. Студентке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В СИЗО студентка пробудет до 4 июня, сообщил ТАСС. Выехать в Грузию девушка пыталась на такси. По информации издания, студентка в 2022 году уехала в Турцию. После девушка некоторое время жила в Грузии, затем снова вернулась в РФ. По версии следствия, за границей задержанная решала финансовые вопросы организации, а в России — агитировала граждан вступать в ряды запрещенной организации.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали разыскиваемого МВД России преступника.