В Турции задержали разыскиваемого МВД России преступника

Турецкие правоохранительные органы задержали мужчину, объявленного в международный розыск в России за участие в террористической деятельности. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.

Задержание произошло в провинции Хатай. По словам главы турецкого МВД, мужчину удалось задержать в рамках операции по «красному» уведомлению Интерпола.

«В провинции Хатай задержан объявленный в розыск Россией по красному уведомлению Интерпола за преступление по статье „международный терроризм“», — сообщил Ерликая.

Он подчеркнул, что турецкая сторона активно сотрудничает с российскими правоохранительными органами. Известно, что инициалы задержанного — Л. Р.

Кроме того, сообщил глава турецкого МВД, правоохранители также задержали члена организованной преступной группы (ОПГ), известного под инициалами Б. П. Он был объявлен в розыск в Грузии по «зеленому» уведомлению Интерпола.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали бывшего управляющего ингушским филиалом Социального фонда России.