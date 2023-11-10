Суд принял решение конфисковать недвижимость экс-министра образования Оренбуржья

В отношении экс-министра образования Оренбурга ранее было заведено уголовное дело. Следствие предполагало, что Вячеслав Лабузов приобрел элитную недвижимость стоимостью 48,5 миллиона рублей на средства, полученные вследствие коррупции. Взяточничеством чиновник занимался в 2015 году. В частности, он участвовал в распределении средств при оформлении контрактов со строительными фирмами.

Дом и земельный участок были зарегистрированы на дочь министра. Сам Вячеслав Лабузов умер в феврале 2023 года, в связи с чем расследование было прекращено. Дело было открыто еще в 2020 году. Апелляцию в суд подавала дочь экс-чиновника, которая считает, что дом и участок должны принадлежать ей.

Экс-чиновник также пользовался своим должностным положением. Он неоднократно ездил отдыхать на Мальдивы и в другие дорогие курортные страны за федеральные средства. Стоимость одной поездки обходилась в несколько миллионов рублей. Директор туристического агентства подтвердил, что Министерство образования оформляло путевки. В перечне отдыхающих был Лабузов.