Звезда «Мажора» Чинарев рассказал, в какой момент осознал свое отцовство

Звезда сериалов «Мажор» и «Самка богомола» Павел Чинарев откровенно рассказал о своем опыте отцовства. В интервью журналу «Атмосфера» артист признался, что только сейчас начал по-настоящему получать удовольствие от этой роли. Его слова приводит Womanhit.ru.

Вместе с актрисой Аленой Бондарчук артист воспитывает девятилетнего сына, и, по словам Чинарева, именно в этом возрасте общение с ребенком стало для него по-настоящему ценным.

«Мы в праймере отцовско-сыновьих отношений. Меня интересуют увлечения сына, а его — мои, потому что я достаточно большой авторитет для своего парнишки», — рассказал Павел.

Актер объяснил, что дети, когда находятся в младенческом возрасте, его просто умиляют, но не вызывают глубокого интереса. Ему гораздо интереснее общаться с подросшими детьми, слушать их суждения и наблюдать за их незрелым, но искренним пониманием мира.

Интересно, что, по мнению Чинарева, будущее его сына все же будет связано с музыкой, несмотря на то что мальчик не хочет становиться артистом. По крайней мере, именно так сейчас говорит ребенок. Но актер верит, что творческая жилка в сыне проявится со временем.

Ранее сообщалось, что блогер Алексей Столяров стал отцом во второй раз.