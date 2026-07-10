В Дмитрове утвердили обвинительное заключение по делу о производстве более 38 кг наркотиков

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых граждан, их обвиняют по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в феврале 2025 года обвиняемые в постройках, расположенных на земельных участках в деревне Хвостово Дмитровского округа, с помощью специального оборудования произвели более 38 кг запрещенных веществ. Сотрудники правоохранительных органов пресекли их деятельность, наркотики были изъяты из незаконного оборота. Дело направили в Московский областной суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.