В Подмосковье жители купили почти 30 тыс. тонн сыра за пять месяцев
Жители Подмосковья приобрели почти 30 тыс. тонн сыра
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
По итогам первых пяти месяцев 2026 года жители Подмосковья приобрели более 28,3 тыс. тонн сыра, продукт вошел в их повседневные покупки и кулинарные привычки. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве уточнили, что в регионе работают более 100 предприятий и фермерских хозяйств, которые производят как классические виды сыров, так и авторскую продукцию. На прилавках жители могут найти сыры из коровьего, козьего и овечьего молока, а также вегетарианские варианты на основе альтернативных видов.
В Подмосковье оказывают поддержку местным производителям, в том числе содействуют выходу на новые рынки, помогают продвигать фермерскую продукцию и предлагают меры господдержки.
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