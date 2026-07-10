В Реутове по решению суда демонтируют шиномонтаж, незаконно установленный в водоохранной зоне реки

Арбитражный суд Московской области рассмотрел спор между администрацией Реутова и ООО «Ореан» о демонтаже незаконного нестационарного торгового объекта.

Организация разместила шиномонтаж в водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе и береговой полосе реки Серебрянки. Водоем находится в федеральной собственности, а береговая полоса является территорией общего пользования.

Суд постановил, что размещение НТО было незаконным, а деятельность шиномонтажа создает угрозу загрязнения водоема. Ответчик не смог представить доказательства того, что были приняты меры по защите объекта от загрязнения.

В результате организацию обязали снести торговый объект. Если решение суда не будет исполнено, демонтаж проведет муниципальная администрация.