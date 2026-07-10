Мужчины устроили флешмоб на концерте Mia Boyka после ее скандального заявление о розовом цвете

На концерте певицы Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) в Набережных Челнах зрители устроили необычный флешмоб: многие мужчины пришли на выступление в розовой одежде, сообщает ТВ Mail. Таким образом они решили напомнить артистке о ее высказывании, в котором она критиковала мужской пол за выбор одежды розового цвета.

Сам концерт собрал около 40 тысяч зрителей. Многие желающие не смогли попасть на площадку из-за нехватки мест. Несмотря на это, атмосфера была праздничной, а флешмоб вызвал живой интерес.

Певица отреагировала на акцию спокойно. Она заявила, что мужчины могут носить то, что хотят, главное, чтобы они любили ее, ее песни и приходили на концерты. Более того, Mia Boyka решила поддержать зрителей и попросила своих музыкантов выйти на сцену в розовых рубашках.

По ее словам, коллектив сначала не хотел этого делать, но она поставила условие: «Кто не наденет розовый цвет именно на этот концерт, тот может с нами не лететь». В итоге и певица, и ее команда поддержали флешмоб.

Сама исполнительница вышла к публике в розовом наряде, чем вызвала еще большую положительную реакцию зала.

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