Семь новых платных парковок откроют на региональных дорогах Подмосковья в августе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, парковки запустят в Балашихе, Дзержинском, Истре, Королеве, Люберцах и Пушкино.

Четыре парковки создадут в административных зонах: на Вишняковском шоссе в Балашихе, на Советской улице в Истре, на Смирновской в Люберцах и на Пушкинском шоссе в Пушкино. Еще три парковки откроют в жилых зонах в Королеве и Дзержинском. Для того, чтобы пользоваться ими, жителям нужно получить соответствующее разрешение.

Подробная информация о платных парковках доступна на официальном сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта грунтовой дороги на Колхозной улице Дедовска.