К 11,5 года колонии приговорили мужчину, насмерть избившего знакомого в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде вынесли приговор мужчине, который насмерть избил своего знакомого в 2025 году. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Преступление было совершено в конце января прошлого года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим знакомым был в гостях. В какой-то момент приятель решил уйти раньше, что разозлило подсудимого. В ходе ссоры он подошел к автомобилю, где сидел потерпевший, и через окно нанес ему несколько ударов по лицу и голове. После этого он открыл дверь, вытащил мужчину на улицу и продолжил избивать его. В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и через два дня скончался.

Помимо этого, в том же месяце подсудимый повторно сел за руль автомобиля в состоянии опьянения.

Суд приговорил мужчину к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на 2 года, конфисковали машину и обязали возместить моральный ущерб в размере ₽1 млн.

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