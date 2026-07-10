Глава Городского округа Пушкинский проинспектировал ремонт школ в Клязьме и Красноармейске

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов в четверг 9 июля проинспектировал ход ремонтных работ в образовательных учреждениях муниципалитета. В фокусе внимания оказались Центр образования № 1 в Красноармейске и второй корпус Образовательного комплекса № 7 в Клязьме.

В настоящее время на объектах ведутся комплексные мероприятия: строители выполняют внутреннюю отделку помещений, прокладывают инженерные сети, занимаются обустройством кровли. Параллельно осуществляется монтаж современных фасадов, благоустройство прилегающей территории и установка новых ограждений. По оценке главы округа, работы следуют утвержденному графику и будут завершены до старта учебного года.



Этим летом капитальный ремонт охватил сразу четыре школы Городского округа Пушкинский. В Софринском образовательном комплексе и Клязьминской школе продолжается оформление стен в технике «сграффито» — это декоративная рельефная роспись, создающая эффект многослойной глубины. Сюжеты рисунков посвящены истории родного края, знаковым местам и ключевым событиям, и станут для учащихся своеобразным наглядным пособием.