Звезда сериала «Медиатор» Бурковский снизил стоимость своих курсов в США

Актерская школа Seagull NYC, которую звезда сериалов «Медиатор» и «Кухня» Андрей Бурковский открыл в Нью-Йорке вместе с женой Ольгой, заметно снизила цены на обучение, сообщило РИА Новости. За полтора года стоимость курсов упала более чем в два раза. Сама школа начала работу в 2024 году.

По данным издания, на курсах преподают актеры из США, Израиля, а также разных регионов России. Обучение построено на технике великого режиссера Константина Станиславского.

Вскоре после запуска в школе появился трехмесячный курс Your Life — Your Show, который был направлен на преодоление личных барьеров и обретение уверенности. В начале 2025-го года его стоимость составляла $1960 — почти ₽150 тысяч.

Известно, что сейчас этот курс на сайте школы не представлен. Вместо него Seagull NYC предлагает одномесячный курс от Бурковского для профессиональных актеров за $950 — около ₽72,5 тысячи. Также школа предлагает пятимесячные курсы для детей за $960 — примерно ₽73,2 тысячи. Таким образом, цена на обучение снизилась примерно на 51%.

Напомним, в конце 2022 года Бурковский улетел с семьей в США. Полтора года они прожили в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2024 года его жена сообщила в личном блоге о переезде в Нью-Йорк.

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