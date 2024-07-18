Суд признал виновной новокузнечанку в гибели собаки ее подруги

Кузнецкий районный суд Новокузнецка вынес приговор местной жительнице в виде шести месяцев исправительных работ, сообщает sibdepo.ru . Женщина выбросила с балкона многоэтажного дома собак своих подруг. Она была обижена на хозяйку квартиры из-за возникшего конфликта.

Суд также постановил, что женщина обязана выплачивать государству 5% от заработной платы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу. Уголовное дело было заведено по статье, которая направлена на защиту животных. Установлено, что женщина пришла в гости к своей подруге. Они распивали спиртные напитки. Между подругами возникла ссора.

Женщина вышла на балкон, чтобы немного освежиться. Следом за ней выбежали две собаки ее подруги. Жительницу Новокузнецка охватила обида и злость. Она решила отомстить подруге, скинув собак вниз с балкона.

Одна собака пострадала так, что ветеринар был вынужден усыпить питомца. Второе животное получило серьезные травмы. Понадобился длительный курс восстановления. Инцидент произошел в апреле 2024 года. Квартира потерпевшей расположена на пятом этаже.

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