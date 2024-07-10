Китаец спрятал 104 змеи в штанах от таможенников аэропорта Шэньчжэня

Мужчина из Гонконга пытался попасть в приграничный город Шэньчжэнь с десятками разнообразных змей в штанах. Однако таможенники раскрыли контрабандиста, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на иностранный источник.

Предприимчивый китаец пытался провезти в Шэньчжэнь 104 змеи. Среди них были редкие, ядовитые и маисовые виды. Живой товар азиат спрятал в пакеты, которые примотал к ногам скотчем. Часть из ползучих он спрятал в карманы, судя по всему, не слишком удачно.

Таможенники не пустили мужчину в город назначения, а задержали и вывернули штаны. Увиденное повергло их в шок. Channel News Asia отмечает, что последние годы в Китае слишком часто происходят случаи незаконного провоза и торговли животными. Змеи, которые прятал китаец, были даже не местными.

В стране предпринимают меры биологической безопасности. Это требуется для недопущения распространения инфекций, которые могут передаваться людям. Мир уже хорошо уяснил ситуацию с Уханем и коронавирусом, никто не хочет повторения эпидемии.

Ранее сообщалось, что самолет с пассажирами загорелся в петербургском аэропорту Пулково.