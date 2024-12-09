Суд продлил арест чиновникам по делу об афере с жильем для сирот в Кузбассе

Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области проинформировал, что суд в Кузбассе оставил без изменения меру пресечения участникам организованной группы по делу о мошенничестве с жильем для сирот, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В рамках уголовного дела фигурирует три чиновника. Суд продлил им меру пресечения в виде ареста. Экс-директора МБУ «Управление капитального строительства г.Белово» и двоих директоров коммерческих организаций подозревают в хищении средств, направленные на строительство социального жилья. Двое мужчин и женщина останутся под арестом до 9 марта 2025 года.

Фирма, в которой работали фигуранты дела, также занималась строительством домов для переселения жителей региона из аварийных зданий. В обязанности компании, кроме строительства, входило также благоустройство территории и подведение инженерно-технических сетей. Средства выделяли из бюджета. В результате мошеннических схем было утеряно 3 млн руб.

Ранее сообщалось, что Стригункова получила большую сумму взяток, чем предполагалось ранее.