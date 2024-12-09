Бастрыкин: Стригункова получила взяток более чем на 170 млн руб.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проинформировал, что бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова получила взятки более чем на 170 млн руб., сообщили РИА Новости.

Председатель СК РФ отметил, что у Светланы Стригунковой были сообщники. Следствие предполагает, что около 70% от 170 млн руб. она присваивала себе. Оставшаяся часть денег распределялась между всеми подельниками. Указанную сумму фигурантка уголовного дела получила за несколько лет неправомерных действий.

Согласно предварительной версии следствия, вменяемая гражданке Стригунковой сумма взяток достигала 123 млн руб. Светлана Стригункова вину не признала. Следствие продолжило сбор доказательной базы вины фигурантки дела.

«Общая сумма взяток составила более 170 миллионов рублей, причем 70% себе оставила Стригункова, оставшаяся часть распределена между другими соучастниками», — сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Согласно данным Бастрыкина, сообщники получали взятки от руководителей строительных фирм. Размер незаконного вознаграждения зависел от сумм оформленных в период с 2021 по 2023 год госконтрактов и колебался от 5 до 10%.

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