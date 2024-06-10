Суд рассмотрит иск кикшеринга по поводу запрета самокатов в Перми

Суд рассмотрит иск кикшеринга «МТС Юрент», адресованный гордуме в связи с запретом самокатов в Перми, сообщает properm.ru .

Пермская городская дума запретила в центре города пользоваться электросамокатами. Некоторые компании нашли альтернативный способ продолжать работать на рынке — арендовать элетровелосипеды. Другие компании намерены добиваться отмены запрета через суд. Так, соответствующий иск подала «МТС Юрент».

Представители кикшеринга сообщили, что их поддерживают городская и краевая прокуратуры, а также многие местные жители. «МТС Юрент» провели собственный опрос. Более 80% респондентов рассказали, что воспринимают электросамокат как удобное средство передвижения. Они ежедневно добирались на нем на работу, домой, в магазин или фитнес-центр.

«В прошлом сезоне электросамокаты активно использовались в центральной части города на фоне плотного потока автомобилей в часы пик», — говорится в заявлении пресс-службы сервиса.

Клиентская база «МТС Юрент» превышает более 200 тысяч человек. В компании надеются, что смогут доказать, что ограничения средств индивидуальной мобильности приносят людям неудобства. Судебное заседание по делу анонсировано на 4 июля.

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