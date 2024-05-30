ЧП случилось накануне на Молодежной улице рядом с пешеходным переходом. По информации издания, женщина шла по улице с четырехмесячной дочкой и еще двумя детьми в возрасте двух и девяти лет. Примерно в тридцати метрах от перехода промчались подростки на электросамокатах, один из них успел свернуть, а второй нет.

От удара у коляски отлетело колесо, а четырехмесячный ребенок ударился головой о ручку и чуть не выпал на асфальт. Его успела поймать бабушка.

Младенец получил гематомы лица, ребенка и его маму госпитализировали.