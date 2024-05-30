Подросток на самокате сбил коляску с 4-месячным младенцем в Подмосковье — СМИ
«МК»: подросток на самокате сбил коляску с младенцем в Подмосковье
Фото: [Unsplash]
В подмосковном Одинцово подросток на электросамокате сбил коляску с младенцем, сообщает «Московский комсомолец».
ЧП случилось накануне на Молодежной улице рядом с пешеходным переходом. По информации издания, женщина шла по улице с четырехмесячной дочкой и еще двумя детьми в возрасте двух и девяти лет. Примерно в тридцати метрах от перехода промчались подростки на электросамокатах, один из них успел свернуть, а второй нет.
От удара у коляски отлетело колесо, а четырехмесячный ребенок ударился головой о ручку и чуть не выпал на асфальт. Его успела поймать бабушка.
Младенец получил гематомы лица, ребенка и его маму госпитализировали.