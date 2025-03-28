Суд разрешил снос памятника хану Котрагу в Самарской области

По данным издания, осенью 2024 года администрация населенного пункта провела голосование среди местных жителей. 459 человек отметили, что выступают за демонтаж памятника. Против выступили 160.

Издание обратило внимание, что общественники аргументируют необходимость сноса по-разному. Одна из причин — Болгария — недружественная страна и член НАТО. Инициатором появления памятника выступил Культурно-исторический фонд «Булгарское наследие».

В переговорах перед установкой памятника участвовала Альфия Димитрова. Она представляет интересы общественной организации соотечественников, проживающих в Болгарии. Она уверена, что памятник хану Котрагу символизирует единство различных народов. По ее словам, памятник передали в Ширяево после консультаций с местной властью, представителями Министерства культуры, экспертами.

«Поскольку основной идеей и целью проекта служит содействие развитию культурно-исторического туризма, Хан Котраг в данном случае рассматривается как символ единства народов, имевших общие исторические корни и стартовую часть их пути», — отметила Альфия Димитрова в разговоре с корреспондентом Волга Ньюс

По информации издания, памятник был установлен на Поповой горе на исторической площадке в 2023 году. Легенда гласит, что хан организовал государство Волжская Булгария. Автором памятника выступил болгарский скульптор.

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